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Екс-слідчого поліції в Одесі підозрюють у незаконному затриманні людини

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 18:11
Екс-слідчого поліції в Одесі підозрюють у незаконному затриманні людини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також напередодні повідомлено про підозру в організації незаконного затримання начальнику одного з відділів місцевої прокуратури Кіровоградської області

Колишньому старшому слідчому Приморського відділу поліції в місті Одеса ГУ Нацполіції в Одеській області повідомили про підозру в незаконному затриманні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що старший слідчий одержав письмове доручення від начальника одного з відділів місцевої прокуратури Кіровоградської області - затримати особу в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейський, знаючи про незаконність доручення, затримав громадянина, якого в подальшому прокурор помістив до місця тимчасового тримання.

"Слідчі центрального апарату ДБР спільно з Офісом генерального прокурора повідомили про підозру в незаконному затриманні колишньому старшому слідчому Приморського відділу поліції в місті Одеса ГУ Нацполіції в Одеській області (ч. 1 ст. 371 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Під час розгляду клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу, слідчим суддею ці дії визнано незаконними та безпідставними.

19 лютого 2020 року слідчі ДБР вже повідомили про підозру в організації незаконного затримання начальнику одного з відділів місцевої прокуратури Кіровоградської області.

Нагадаємо, у Дніпрі слідчий вимагав у підприємця 250 тисяч гривень за закриття справи. Правоохоронець вимагав у місцевого підприємця неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження за порушення санітарних правил і норм.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві затримали працівника управління патрульної поліції та його спільника за вимагання 150 тис. доларів. Правоохоронець погрожував приватному підприємцю.

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