Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов будут судить за служебную халатность

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении бывшего главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, подозреваемого в служебной халатности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, бывший руководитель присвоил более 22 млн гривен.

"Экс-руководитель ведомства своими действиями способствовал присвоению бюджетных средств в сумме более 22 млн грн, предназначенных для реабилитации военных", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Обвинительный акт на данный момент направлен в суд.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему главе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО по факту служебной халатности, следствием которой стало хищение 22 млн гривен.

Кроме того, ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины проводило обыски в НАБУ в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищениях в "Укроборонпроме".