Екс-керівника Держслужби у справах ветеранів будуть судити за службову недбалість

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно колишнього глави Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, підозрюваного у службовій халатності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу відомства.

Як повідомляється, колишній керівник привласнив понад 22 млн гривень.

"Екс-керівник відомства своїми діями сприяв привласнення бюджетних коштів в сумі понад 22 млн грн, призначених для реабілітації військових", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. ст 2. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Обвинувальний акт на даний момент направлено до суду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому голові Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО за фактом службової недбалості, наслідком якої стало розкрадання 22 млн гривень.

Крім того, ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України проводила обшуки в НАБУ в рамках розслідування справи про можливе отримання хабарів правоохоронними органами за закриття справ про розкрадання в "Укроборонпромі".