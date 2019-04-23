ГБР сообщила о подозрении экс-руководителю Госслужбы по делам ветеранов

Фото: объявления подозрения (dbr.gov.ua)

Его подозревают в содействии хищению 22 млн гривен

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему председателю Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО по факту служебной халатности, следствием которой стало хищение 22 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Следственными ГБР установлено, что в 2015 году Государственной службой Украины по делам ветеранов войны и участников АТО были заключены договоры с субъектами хозяйственной деятельности о финансировании за бюджетные средства мероприятий по психологической реабилитации пострадавших участников АТО.

Руководители упомянутых субъектов хозяйствования, с целью присвоения бюджетных средств, предоставили заведомо неправомерные сведения в актах приема-передачи оказанных по договорам услуг. В частности, были указаны недостоверные данные относительно количества участников АТО, которым якобы были предоставлены услуги по психологической реабилитации, а также в отношении объема таких услуг.

По данным следствия, экс-глава Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО, проявляя служебную халатность, не проверил достоверность сведений, указанных в актах приема-передачи оказанных услуг, и утвердил их.

Фото: объявления подозрения (dbr.gov.ua)

Таким образом, экс-руководитель ведомства длительно не исполнял свои служебные обязанности должным образом. Этим самым он фактически способствовал возможности присвоения бюджетных средств в сумме свыше 22 млн грн, выделенных для реализации бюджетной программы по реабилитации военных.

В настоящее время следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве совместно с сотрудниками СБУ проводят санкционированные обыски по местам проживания лиц, причастность которых к указанным правонарушений проверяется.

Ранее сообщалось, что сегодня ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины проводит обыски в НАБУ в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищениях в "Укроборонпроме".