Экс-руководители банка вывели активы российского олигарха из Украины. Им сообщили о подозрении

"Группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков", - рассказали следователи.

Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ, а в 2021 году были переоформлены на кипрского нерезидента. Это было сделано для возможности применения условий льготного налогообложения и избежания двойного налогообложения.

"Так, пока торговые знаки принадлежали частному банку РФ, ставка роялти составляла 13,4 тысячи долларов США. За 3 года их использования украинским банком в адрес владельца роялти - российского банка уплачено 1,4 млн гривен", - добавляют в Офисе генпрокурора.

После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента, сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз до 16,4 млн долларов США. Меньше чем за год использования этих знаков частным банком в Украине в адрес кипрского нерезидента уплачено более 248 млн. гривен.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора составлено сообщение о подозрении бывшему председателю и и. о. главы правления частного банка в Украине. Им инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн гривен при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 УК Украины).

Также уже наложен арест на счета 5 кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн гривен, ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд. грн., корпоративные права на сумму свыше 53,4 млн гривен.

Заявление банка

В Альфа-банке, а именно об этом финучреждении говорится в сообщении Офиса генпрокурора, заявили, что руководство осведомлено о факте вручения подозрения и в то же время не видят никаких оснований для этого обвинения.

"В рамках всех дел к субъектам предпринимательства в Украине вручение подозрения - это одно из самых распространенных действий правоохранительных органов. Согласно квалификации уголовного дела, речь идет якобы о возможной неуплате налогов", - говорится в заявлении.

В пресс-службе банка добавили, что способствуют правоохранительным органам и уверены, что следствие, изучив материалы, снимет все обвинения.

"Альфа-Банк Украина работает согласно законодательству Украины и международным стандартам. Обращаем внимание, что банковский сектор - одна из наиболее жестко регулируемых и контролируемых сфер. Альфа-банк никогда не выводил средства с территории Украины. Банк - один из крупнейших налогоплательщиков Украины. Ежегодно мы платим около 1,5 млрд налогов всех уровней", - говорится в сообщении, где отмечается, что за время войны финучреждение предоставило помощь ВСУ на 80 млн гривен.

В Альфа-Банке удивляются той инкриминируемой сумме (18 млн грн), потому что она "сравнительно небольшая, поэтому в целом отсутствует логика в попытке ее неуплаты".

"Верим, что правоохранители разберутся и обвинения одного из крупнейших банков Украины в неуплате налогов станут досадным недоразумением", - уверяют в пресс-службе.