Одному из руководителей полиции в Винницкой области объявили подозрение

Прокуратура Винницкой области сообщила о подозрении одному из бывших руководителей Национальной полиции Винницкой области. Его подозревают в растрате государственных средств на сумму более 900 тысяч гривен и подделке документов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Экс-руководителя полиции подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. ч. 3, 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, после резонансной перестрелки в Броварах был отстранен глава Нацполиции Винницкой области Юрия Педоса.

Новым главой полиции в Винницкой области был назначен Иван Ищенко.

Кроме того, Арсен Аваков заявил, что правоохранители Винницкой области пропустили в Бровары группу вооруженных людей, которые потом устроили стрельбу в городе.