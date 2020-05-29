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Главу полиции Винницкой области отстранили от должности: допускал грубые просчеты

Новости » Общество     29.05.2020 - 12:47
Главу полиции Винницкой области отстранили от должности: допускал грубые просчеты
Фото: Юрий Педос (vn.npu.gov.ua)

Также уволены замглавы и руководитель оперативной службы

Начальника полиции Винницкой области Юрия Педоса отстранили от должности. Причиной стали грубые недостатки и просчеты в работе подразделений.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Также от занимаемых должностей были отстранены заместитель главы областной полиции и руководитель оперативной службы.

"Сегодня, 29 мая, руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса, его заместителя - начальника криминальной полиции и руководителя оперативной службы отстранен от занимаемых должностей. Причиной таких управленческих решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений", - сообщили в МВД.

Отметим, в июне 2019 года руководство полиции Винницкой области фигурировало в скандале с избиением активиста Александра Комарницкого, который впоследствии скончался от полученных травм.

Тогда руководство Национальной полиции уволило четырех руководителей отделов Винницкой полиции, а также заместителя главы областной полиции Сергея Сокиряна, а сам Юрий Педос был временно отстранен от должности.

Отметим, Юрий Педос был назначен главой полиции Винницкой области в начале 2017 года.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины увольнениеполицияВинницкая область
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