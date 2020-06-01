Назначен новый глава полиции Винницкой области

Фото: Иван Ищенко (facebook.com/vinn.police)

Ищенко работает в правоохранительных органах уже 18 лет

Глава Национальной полиции Игорь Клименко представил нового главу полиции Винницкой области. Возглавил полицию этого региона Иван Ищенко.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Иван Ищенко - офицер, с 18-летним стажем работы в правоохранительных органах, который начинал службу оперуполномоченным уголовного розыска, работал заместителем начальника райотдела и руководителем райотделов полиции, возглавлял превентивный блок полиции, находился на должности заместителя начальника полиции Одесской области.

Напомним, бывшего главу полиции Винницкой области уволили из-за перестрелки в Броварах. Тогда министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция этого региона пропустила людей с оружием в другой регион.

Отметим, что в столкновениях между перевозчиками в Броварах принимали участие около 100 человек. По состоянию на сегодня уже 20 подозреваемых арестовали без права на залог.

Добавим, что судебные заседания по делу перестрелки в Броварах до сих пор продолжаются.

РБК-Украина писало, что в Раде хотят заслушать Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.

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Автор: Анастасия Рокитна