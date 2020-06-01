ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Назначен новый глава полиции Винницкой области

Новости » Политика     01.06.2020 - 13:48
Назначен новый глава полиции Винницкой области
Фото: Иван Ищенко (facebook.com/vinn.police)

Ищенко работает в правоохранительных органах уже 18 лет

Глава Национальной полиции Игорь Клименко представил нового главу полиции Винницкой области. Возглавил полицию этого региона Иван Ищенко.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Иван Ищенко - офицер, с 18-летним стажем работы в правоохранительных органах, который начинал службу оперуполномоченным уголовного розыска, работал заместителем начальника райотдела и руководителем райотделов полиции, возглавлял превентивный блок полиции, находился на должности заместителя начальника полиции Одесской области.

Напомним, бывшего главу полиции Винницкой области уволили из-за перестрелки в Броварах. Тогда министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция этого региона пропустила людей с оружием в другой регион.

Отметим, что в столкновениях между перевозчиками в Броварах принимали участие около 100 человек. По состоянию на сегодня уже 20 подозреваемых арестовали без права на залог.

Добавим, что судебные заседания по делу перестрелки в Броварах до сих пор продолжаются.

РБК-Украина писало, что в Раде хотят заслушать Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины полицияВинницкая областьБровары
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь