Экс-руководителей ФИФА и УЕФА оправдали по делу о коррупции

"Я хочу выразить свое счастье для всех моих близких, что после семи лет лжи и манипуляций наконец-то восторжествовала справедливость. Моя борьба - это борьба против несправедливости. Я выиграл первый матч", - заявил Платини после того, как судья объявил приговор.

В ноябре 2021 года Федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения Блаттеру и Платини в связи с незаконной выплатой со стороны ФИФА 2 млн швейцарских франков (около 2,2 млн долларов) в пользу Платини. Бывшие руководители обвинялись в мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении.

На суде Блаттер отверг обвинения в мошенничестве, заявив, что деньги были выплачены Платини в рамках "джентльменского соглашения" о его работе помощником главы ФИФА в 1998-2002 годах. По его словам, ФИФА не могла сразу удовлетворить запросы Платини о зарплате в 1 млн швейцарских франков и стороны договорились, что он сначала будет получать 300 тысяч швейцарских франков в год, а остальное ему выплатят позже.

66-летний Платини, в свою очередь, говорил, что просто не просил об этих деньгах до 2010 года, поскольку не нуждался в них.



Расследование было начато еще в 2015 году и привело к отставке Блаттера с поста президента ФИФА.