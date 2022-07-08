ru ua
Пт, 08 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Экс-руководителей ФИФА и УЕФА оправдали по делу о коррупции

Новина українською →
Пятница 08 июля 2022 11:44
Экс-руководителей ФИФА и УЕФА оправдали по делу о коррупции Фото: бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швейцарский суд оправдал бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Я хочу выразить свое счастье для всех моих близких, что после семи лет лжи и манипуляций наконец-то восторжествовала справедливость. Моя борьба - это борьба против несправедливости. Я выиграл первый матч", - заявил Платини после того, как судья объявил приговор.

В ноябре 2021 года Федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения Блаттеру и Платини в связи с незаконной выплатой со стороны ФИФА 2 млн швейцарских франков (около 2,2 млн долларов) в пользу Платини. Бывшие руководители обвинялись в мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении.

На суде Блаттер отверг обвинения в мошенничестве, заявив, что деньги были выплачены Платини в рамках "джентльменского соглашения" о его работе помощником главы ФИФА в 1998-2002 годах. По его словам, ФИФА не могла сразу удовлетворить запросы Платини о зарплате в 1 млн швейцарских франков и стороны договорились, что он сначала будет получать 300 тысяч швейцарских франков в год, а остальное ему выплатят позже.

66-летний Платини, в свою очередь, говорил, что просто не просил об этих деньгах до 2010 года, поскольку не нуждался в них.

Расследование было начато еще в 2015 году и привело к отставке Блаттера с поста президента ФИФА.

Читайте РБК-Украина в Google News
УЕФА ФИФА коррупция
NEWS
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
DAILY
Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал