Екс-керівників ФІФА та УЄФА виправдали у справі про корупцію

"Я хочу висловити своє щастя для всіх моїх близьких, що після семи років брехні і маніпуляцій нарешті восторжествувала справедливість. Моя боротьба - це боротьба проти несправедливості. Я виграв перший матч", - заявив Платіні після того, як суддя оголосив вирок.

У листопаді 2021 року Федеральна прокуратура Швейцарії пред'явила звинувачення Блаттеру і Платіні у зв'язку з незаконною виплатою з боку ФІФА 2 млн швейцарських франків (близько 2,2 млн доларів) на користь Платіні. Колишні керівники звинувачувалися в шахрайстві, зловживанні довірою і недобросовісному управлінні.

На суді Блаттер відкинув звинувачення в шахрайстві, заявивши, що гроші були виплачені Платіні в рамках "джентльменської угоди" про його роботу помічником глави ФІФА в 1998-2002 роках. За його словами, ФІФА не могла відразу задовольнити запити Платіні про зарплату в 1 млн швейцарських франків і сторони домовилися, що він спочатку буде отримувати 300 тисяч швейцарських франків на рік, а решту йому виплатять пізніше.

66-річний Платіні, у свою чергу, говорив, що просто не просив про ці гроші до 2010 року, оскільки не потребував їх.



Розслідування було розпочато ще у 2015 році і призвело до відставки Блаттера з поста президента ФІФА.