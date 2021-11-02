ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Экс-руководителей ФИФА и УЕФА обвинили в мошенничестве на почти 2 млн евро

Новина українською →
Швейцария, Вторник 02 ноября 2021 21:19
Экс-руководителей ФИФА и УЕФА обвинили в мошенничестве на почти 2 млн евро Коллаж РБК-Украина: Мишель Платини и Йозеф Блеттер
Автор: Дмитрий Левицкий

Федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения экс-руководителю ФИФА Йозефу Блеттеру и бывшему главе УЕФА Мишелю Платини. Их обвиняют в присвоении около 2 млн евро из средств ФИФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Швейцарии.

Прокуратура установила, что Платини и Блеттер организовали незаконную выплату почти 2 млн евро из казны ФИФА в пользу экс-главы УЕФА.

"Собранные федеральной прокуратурой доказательства укрепили подозрение в этом, что этот платеж Платини был сделан без законных оснований. Он нанес ущерб активам ФИФА и незаконно обогатил Платини", - заявили в прокуратуре.

Эти выводы швейцарская прокуратура готова предоставить Федеральному уголовному суду Швейцарии.

Сами же обвиняемые до этого утверждали, что средства, которые перечисляли по поручению Блаттера на счет Платини в 2011 году, были вознаграждением за его работу с 1998 года по 2002 год на должности консультанта Блаттера. Однако прокуратура установила, что за эти консультации Платини уже получал гонорар от ФИФА.

Коррупционный скандал в ФИФА разгорелся в конце мая 2015 года. Тогда по запросу американских правоохранителей швейцарская полиция задержала 9 высокопоставленных чиновников ФИФА по подозрению в коррупции. Обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам, а Блаттера и Платини отстранили от футбольной деятельности.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФИФА УЕФА Мишель Платини Йозеф Блаттер коррупция
NEWS
Разведка назвала численность российских войск возле Украины
Разведка назвала численность российских войск возле Украины
DAILY
Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине