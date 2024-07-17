Екс-розвідник Червінський вийшов з СІЗО

Що відомо про справу Червінського

У квітні 2023 року СБУ оголосила розвіднику Роману Червінському підозру про невдалу операцію, яка призвела до обстрілу росіянами аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області.

За даними слідства, Червінський разом з іншими фігурантами справи без погодження вирішили провести операцію, в рамках якої хотіли завербувати російського пілота. У результаті російські спецслужби отримали дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків.

Також Червінський отримав підозру в організації схеми на 100 тисяч доларів. Як повідомили правоохоронці, колишній розвідник нібито видавав себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби, намагаючись заволодіти коштами підприємця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.