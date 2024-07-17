Экс-разведчик Червинский вышел из СИЗО

Что известно о деле Червинского

В апреле 2023 года СБУ объявила разведчику Роману Червинскому подозрение о неудачной операции, приведшей к обстрелу россиянами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области.

По данным следствия, Червинский вместе с другими фигурантами дела без согласования решили провести операцию, в рамках которой хотели завербовать российского пилота. В результате российские спецслужбы получили данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов.

Также Червинский получил подозрение в организации схемы на 100 тысяч долларов. Как сообщили правоохранители, бывший разведчик якобы выдавал себя за влиятельного чиновника Государственной фискальной службы, пытаясь завладеть средствами предпринимателя.

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