Екс-радник Трампа різко розкритикував його обіцянки завершити війну в Україні

Болтон прокоментував заяву Трампа під час його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленського. Кандидат у президенти США стверджував, що нібито принесе мир та покладе край війні Росії проти України.

Болтон вважає, що Трамп не знає, як закінчити війну в Україні.

"Це божевілля. Він гадки не має, як він збирається вести переговори та завершувати цю війну", - сказав колишній радник Трампа.

На його думку, можлива наближеність Трампа на посаді президента США до Кремля призведе до поступок на користь Росії. Це може мати негативні наслідки для України.

Болтон наголосив, що така позиція буде "темним моментом" не тільки для України, але для США. Він пояснив, що в основі інтересів американської національної безпеки є захист від неспровокованої агресії на європейському континенті, що приносить користь США.