Экс-советник Трампа резко раскритиковал его обещания завершить войну в Украине

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал 45-го президента из-за его заявления о намерении завершить войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Болтона в интервью CNN.
Болтон прокомментировал заявление Трампа во время его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кандидат в президенты США утверждал, что якобы принесет мир и положит конец войне России против Украины.
Болтон считает, что Трамп не знает, как закончить войну в Украине.
"Это безумие. У него нет понятия, как он собирается вести переговоры и завершать эту войну", - сказал бывший советник Трампа.
По его мнению, возможная приближенность Трампа в должности президента США к Кремлю приведет к уступкам в пользу России. Это может иметь негативные последствия для Украины.
Болтон подчеркнул, что такая позиция будет "темным моментом" не только для Украины, но и для США. Он объяснил, что в основе интересов американской национальной безопасности стоит защита от неспровоцированной агрессии на европейском континенте, что приносит пользу США.
Следует отметить, что бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах Дональд Трамп выступал за уменьшение помощи Украине. Он отмечал, что помощь Украине должна быть в виде кредита, а не "подарка".
Кроме того, Трамп неоднократно обещал, что якобы завершит войну в Украине до возвращения в Белый дом. Также советники Трампа представили ему свой план по прекращению войны в Украине. Бывший премьер Британии Борис Джонсон описал, каким может быть этот "мирный план".
Недавно президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В частности, политики обсуждали возможную встречу в будущем.
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