Экс-прокурор предлагал наркоторговцу избежать тюрьмы почти за 2 млн гривен

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему сотруднику Хмельницкой областной прокуратуры. За 70 тысяч долларов правоохранитель предлагал наркоторговцу избежать тюрьмы.

Установлено, что подозреваемый обещал повлиять на прокуроров и суд по переквалификации дела о сбыте наркотиков на менее тяжкое преступление, которое не предусматривает наказание в виде лишения свободы.

"Экс-прокурор сообщил обвиняемому, что для "влияния" ему нужно передать 70 тысяч долларов США, также он потребовал определенное вознаграждение за свои "услуги посредника",- говорится в сообщении.

Сейчас бывшему прокурору правоохранители сообщили о подозрении в неоконченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана и подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.