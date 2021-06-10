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Экс-прокурор предлагал наркоторговцу избежать тюрьмы почти за 2 млн гривен

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Хмельницкая область, Четверг 10 июня 2021 15:12
Экс-прокурор предлагал наркоторговцу избежать тюрьмы почти за 2 млн гривен ГБР сообщило о подозрении бывшему прокурору (dbr.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему сотруднику Хмельницкой областной прокуратуры. За 70 тысяч долларов правоохранитель предлагал наркоторговцу избежать тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что подозреваемый обещал повлиять на прокуроров и суд по переквалификации дела о сбыте наркотиков на менее тяжкое преступление, которое не предусматривает наказание в виде лишения свободы.

"Экс-прокурор сообщил обвиняемому, что для "влияния" ему нужно передать 70 тысяч долларов США, также он потребовал определенное вознаграждение за свои "услуги посредника",- говорится в сообщении.

Сейчас бывшему прокурору правоохранители сообщили о подозрении в неоконченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана и подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители разоблачили в коррупции одного из районных судей Днепра. За 2,5 тысячи долларов чиновник выносил неправосудные решения.

Добавим, что сотрудники НАБУ задержали двух адвокатов. Правоохранители заявили, что они планировали передать взятку судьям Окружного административного суда Киева.

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