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Требовал взятки за "правильное" решение: в Днепре СБУ разоблачила судью на коррупции

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Днепр, Вторник 08 июня 2021 17:13
Требовал взятки за "правильное" решение: в Днепре СБУ разоблачила судью на коррупции Фото: задержание судьи в Днепре (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с НАБУ под процессуальным руководством прокуратуры разоблачила на коррупции одного из районных судей Днепра. Отмечается, что за 2,5 тысячи долларов чиновник выносил неправосудные решения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации силового ведомства, в одном из судебных процессов судья предложил адвокату одной из сторон спора вынести необходимое решение за неправомерное вознаграждение.

"Чтобы "закрыть глаза" на нарушение законодательства Украины, судья требовал 2,5 тысячи долларов",- говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали факт получения всей суммы взятки судьей в служебном помещении.

В рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении.

Фото: задержание судьи в Днепре (ssu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор судье Броварского городского районного суда Киевской области. Ее признали виновной в получении взятки.

Ранее НАБУ задержали двух адвокатов. Правоохранители заявили, что они планировали передать взятку судьям Окружного административного суда Киева.

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