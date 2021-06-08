Требовал взятки за "правильное" решение: в Днепре СБУ разоблачила судью на коррупции
Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с НАБУ под процессуальным руководством прокуратуры разоблачила на коррупции одного из районных судей Днепра. Отмечается, что за 2,5 тысячи долларов чиновник выносил неправосудные решения.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По информации силового ведомства, в одном из судебных процессов судья предложил адвокату одной из сторон спора вынести необходимое решение за неправомерное вознаграждение.
"Чтобы "закрыть глаза" на нарушение законодательства Украины, судья требовал 2,5 тысячи долларов",- говорится в сообщении.
Правоохранители задокументировали факт получения всей суммы взятки судьей в служебном помещении.
В рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении.
Ранее РБК-Украина писало, что высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор судье Броварского городского районного суда Киевской области. Ее признали виновной в получении взятки.
Ранее НАБУ задержали двух адвокатов. Правоохранители заявили, что они планировали передать взятку судьям Окружного административного суда Киева.