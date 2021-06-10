Екс-прокурор пропонував наркоторговцю уникнути в'язниці майже за 2 млн гривень

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишньому співробітнику Хмельницької обласної прокуратури. За 70 тисяч доларів правоохоронець пропонував наркоторговцю уникнути в'язниці.

Встановлено, що підозрюваний обіцяв вплинути на прокурорів та суд щодо перекваліфікації справи про збут наркотиків на менш тяжкий злочин, який не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.

"Екс-прокурор повідомив обвинуваченому, що для "впливу" йому потрібно передати 70 тисяч доларів США, також він зажадав певну винагороду за свої "послуги посередника", - йдеться у повідомленні.

Наразі колишньому прокурору правоохоронці повідомили про підозру у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовим особам (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.