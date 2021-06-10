ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Екс-прокурор пропонував наркоторговцю уникнути в'язниці майже за 2 млн гривень

Новость на русском →
Хмельницька область, Четвер 10 червня 2021 15:12
Екс-прокурор пропонував наркоторговцю уникнути в'язниці майже за 2 млн гривень ДБР повідомило про підозру колишньому прокурору (dbr.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишньому співробітнику Хмельницької обласної прокуратури. За 70 тисяч доларів правоохоронець пропонував наркоторговцю уникнути в'язниці.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Встановлено, що підозрюваний обіцяв вплинути на прокурорів та суд щодо перекваліфікації справи про збут наркотиків на менш тяжкий злочин, який не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.

"Екс-прокурор повідомив обвинуваченому, що для "впливу" йому потрібно передати 70 тисяч доларів США, також він зажадав певну винагороду за свої "послуги посередника", - йдеться у повідомленні.

Наразі колишньому прокурору правоохоронці повідомили про підозру у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовим особам (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці викрили на корупції одного з районних суддів Дніпра. За 2,5 тисячі доларів посадовець виносив неправосудні рішення.

Додамо, що співробітники НАБУ затримали двох адвокатів. Правоохоронці заявили, що вони планували передати хабар суддям Окружного адміністративного суду Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДБР прокурор взятка
NEWS
"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну
"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну
DAILY
Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна