Экс-президенты Польши призвали правительство облегчить жизнь украинским заробитчанам

Бывшие президенты Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский призвали правительство Польши можно быстрее утвердить долгосрочную миграционную политику, которая позволит украинцам нормально работать в этой стране. Об этом говорится в совместном обращении экс-президентов, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Политики отметили, что благодаря присутствию украинских трудовых мигрантов обеспечивается конкурентоспособность польских предприятий.

“Удержание высокого темпа экономического развития возможно благодаря мигрантам из Украины, которые выбрали Польшу в качестве места работы, а все чаще - и проживания”, - отмечается в заявлении.

Как отметили экс-президенты, с 2020 года Германия значительно упрощает правила для трудовых мигрантов из-за пределов ЕС, следствием чего может стать отток рабочих рук из Польши - особенно высококвалифицированных специалистов.

“К сожалению, в этой сфере мы видим отсутствие стратегических решений польского правительства”, - констатируют политики.

По их мнению, из-за сложного миграционного законодательства теряют польские работодатели - и в целом ухудшается имидж Польши.

“Мы призываем немедленно сделать шаги к разработке долгосрочной миграционной политики в сотрудничестве с экспертными центрами, органами местного самоуправления и профсоюзами”, - подчеркнули Квасьневский и Коморовский.

Они призвали в сжатые сроки ввести прозрачные административные процедуры для граждан Украины, которые хотят работать в Польше.

Отметим, по разным данным, в Польше работает до полутора миллиона граждан Украины.

Напомним, в 2019 году польские пограничники обнаружили более 13 тысяч украинцев, которые нелегально работали на территории Польши.

В Польше работодатели ожидают продолжения действительности заявлений о намерении выполнения работы иностранцами с 6 до 12 месяцев и упрощения процедуры получения вида на жительство в Польше.