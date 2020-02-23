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В Польше ожидают изменений в закон о трудоустройстве иностранцев

Новости » Общество     23.02.2020 - 22:01
В Польше ожидают изменений в закон о трудоустройстве иностранцев
Иллюстративное фото (pixabay.com-kaboompics)

Работодатели ожидают продления действительности заявлений о намерении выполнения работы иностранцами до 12 месяцев

В Польше работодатели ожидают продления действительности заявлений о намерении выполнения работы иностранцами с 6 до 12 месяцев и более легкой процедуры получения вида на жительство в Польше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Издание пишет, что работодатели в Польше ожидают изменений в закон о трудоустройстве иностранцев. По словам генерального директора "Конфедерации Левиатан" Гжегожа Бачевского, говорится о том, чтобы лица из-за рубежа, которые приезжают в Польшу на заработки, хотели, чтобы их нанимали легально, и чтобы это был легкий процесс. Таким образом работодатели считают, что нужно увеличить время действительности заявлений о намерении выполнения работы с 6 до 12 месяцев. После завершения работы на заявлении, по мнению тех, кто нанимает работников из-за рубежа, нужна быстрая процедура получения разрешения на пребывания и труд.

По словам министра семьи, труда и социальной политики Марлены Мальонг, сейчас продолжается межведомственная дискуссия о миграционной политике, но еще слишком рано информировать о конкретных вещах.

Напомним, в 2019 году польские пограничники выявили более 13 тысяч украинцев, которые нелегально работали на территории Польши.

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