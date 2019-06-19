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Экс-президента УЕФА Платини освободили из-под стражи

Новости » Спорт    19.06.2019 - 09:12
Экс-президента УЕФА Платини освободили из-под стражи
Фото: Мишель Платини (uefa.com)

Допрос по делу о коррупции продолжался несколько часов

Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини освободили из-под стражи. Об этом сообщает агентство AFP.

Слушания по делу продолжались на протяжении нескольких часов. Он отрицал правонарушения, а в заявлении его представителей говорилось, что факты дела "ему неизвестны". Адвокат 63-летнего француза Уильям Бурдон добавил, что его клиента отпустили без предъявления обвинения.

Издание отмечает, что Платини выглядел растерянным, когда выходил из полицейского управления по борьбе с коррупцией в Нантерре, что в пригороде западного Парижа.

"Это было долго, но учитывая количество вопросов, это могло быть еще дольше, так как меня спрашивали о Евро-2016, чемпионате мира в России, чемпионате мира в Катаре, ФИФА", - сказал он журналистам.

18 июня сообщалось, что Платини взят под стражу по подозрению в коррупции по делу о выборе места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, которое досталось Катару.

Напомним, бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что Катар нечестным путем получил право на проведение Чемпионата мира-2022. 

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