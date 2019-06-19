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Екс-президента УЄФА Платіні звільнили з-під варти

Новини » Спорт    19.06.2019 - 09:12
Екс-президента УЄФА Платіні звільнили з-під варти
Фото: Мішель Платіні (uefa.com)

Допит у справі про корупцію тривав кілька годин

Колишнього президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні звільнили з-під варти. Про це повідомляє агентство AFP.

Слухання у справі тривали протягом кількох годин. Він заперечував правопорушення, і в заяві його представників мовиться, що факти справи "йому невідомі". Адвокат 63-річного француза Вільям Бурдон додав, що його клієнта відпустили без пред'явлення звинувачення.

Видання зазначає, що Платіні виглядав розгубленим, коли виходив з поліцейського управління по боротьбі з корупцією в Нантеррі, що у передмісті західного Парижа.

"Це було довго, але з огляду на кількість питань, це могло бути ще довше, оскільки мене питали про Євро-2016, чемпіонаті світу в Росії, чемпіонаті світу в Катарі, ФІФА", - сказав він журналістам.

18 червня повідомлялося, що Платіні узятий під варту за підозрою в корупції у справі про вибір місця проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року, яке дісталося Катару.

Нагадаємо, колишній президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Йозеф Блаттер заявив, що Катар нечесним шляхом отримав право на проведення Чемпіонату світу-2022.

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