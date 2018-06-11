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Экс-президента Панамы экстрадитируют из США из-за незаконного прослушивания оппонентов

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 12:59
Фото: Рикардо Мартинелли (panamaforbeginners.com)
Фото: Рикардо Мартинелли (panamaforbeginners.com)

Его экстрадитируют из-за дела о прослушивание более 150 политических оппонентов

Бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли экстрадировали из Соединенных Штатов Америки (США) из-за дела о незаконном прослушивании политических оппонентов. Об этом сообщает Reuters.

"В понедельник бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли экстрадировали из США, где его задержали по делу о незаконном прослушивании", - говорится в сообщении.

Так, Мартинелли был задержан еще в прошлом году в США, после того, как страна получила запрос на экстрадицию от Панамы по делу об использовании бюджетных средств для слежения за более 150 политических оппонентов во время его президентства с 2009 по 2014 годы.

Как сообщил действующий президент Панамы Хуан Карлос Верла, еще в пятницу стало известно, что Государственный департамент США одобрил запрос на экстрадицию его предшественника.

Мартинелли в свою очередь заявил, что стал жертвой политического преследования.

Напомним, 12 января 2018 года посол США в Панаме Джон Фили решил подать прошение об отставке, заявив, что не может служить стране при администрации Дональда Трампа.

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Теги публикации: Панама, прослушка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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