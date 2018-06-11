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Екс-президента Панами екстрадитують з США через незаконне прослуховування опонентів

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 12:59
Фото: Рікардо Мартінеллі (panamaforbeginners.com)
Фото: Рікардо Мартінеллі (panamaforbeginners.com)

Його екстрадитують через справу про прослуховування за більше 150 політичних опонентів

Колишнього президента Панами Рікардо Мартінеллі екстрадують зі Сполучених Штатів Америки (США) через справу про незаконне прослуховування політичних опонентів. Про це повідомляє Reuters.

"У понеділок колишнього президента Панами Рікардо Мартінеллі екстрадують з США, де його затримали у справі про незаконне прослуховування", - йдеться у повідомленні.

Так, Мартінеллі був затриманий ще минулого року в США, після того, як країна отримала запит на екстрадицію від Панами у справі про використання бюджетних коштів для стеження за більше 150 політичних опонентів під час його президентства з 2009 по 2014 роки.

Як повідомив діючий президент Панами Хуан Карлос Верла, ще у п'ятницю стало відомо, що Державний департамент США схвалив запит на екстрадицію його попередника. 

Мартінеллі в свою чергу заявив, що став жертвою політичного переслідування.

Нагадаємо, 12 січня 2018 року посол США в Панамі Джон Філі вирішив подати прохання про відставку, заявивши, що не може служити країні при адміністрації Дональда Трампа.

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Теги публікації: Панама, прослушка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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