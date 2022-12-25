Екс-президента Мальдівських островів засудили до 11 років за корупцію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Колишнього президента Мальдівських островів визнали винним у корупції та відмиванні грошей, пов’язаних з отриманням "відкатів" від приватної компанії. Суд не лише ув'язнив Яміна, а ще й оштрафував його на 5 мільйонів доларів.

Проте будь-які правопорушення Ямін заперечує.