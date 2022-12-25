Экс-президента Мальдивских островов приговорили к 11 годам за коррупцию
Сегодня, 25 декабря, уголовный суд Мальдивских островов приговорил бывшего президента Абдуллу Ямина к 11 годам заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
Бывший президент Мальдивских островов признан виновным в коррупции и отмывании денег, связанных с получением "откатов" от частной компании. Суд не только арестовал Ямина, но и оштрафовал его на 5 миллионов долларов.
Однако какие-либо правонарушения Ямин отрицает.
Ранее, в 2019 году, он был приговорен к пяти годам тюрьмы и оштрафован на 5 миллионов долларов за растрату 1 миллиона долларов государственных средств, которые, по словам стороны обвинения, были получены через аренду прав на развитие курорта.
Напомним, вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще три человека были обвинены и взяты под стражу в Бельгии по делу о коррупционных связях с Катаром.
Ранее мы писали, что президента Перу задержали после решения распустить парламент.
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