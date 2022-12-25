Экс-президента Мальдивских островов приговорили к 11 годам за коррупцию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Бывший президент Мальдивских островов признан виновным в коррупции и отмывании денег, связанных с получением "откатов" от частной компании. Суд не только арестовал Ямина, но и оштрафовал его на 5 миллионов долларов.

Однако какие-либо правонарушения Ямин отрицает.