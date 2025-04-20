Экс-президента Конго будут судить за поддержку повстанцев-захватчиков

Правительство Конго подаст в суд на экс-президента страны Жозефа Кабилу из-за связей с повстанцами движения М23, захвативших богатый полезными ископаемыми восток страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) инициирует судебный процесс против Кабилы за якобы поддержку повстанцев "Движения 23 марта" (M23).

В пятницу, 18 апреля, экс-президент въехал в контролируемый повстанцами город Гома из соседней Руанды, чем разозлил правительство действующего президента Феликса Чисекеди.

В субботу министерство юстиции Конго объявило, что подаст на Кабилу в суд, а Министерство внутренних дел приостановило деятельность его политической партии.

Министр внутренних дел Жакмен Шабани осудил "сознательный выбор Кабилы вернуться в страну через город Гома, который находится под контролем врага, что странным образом гарантировало его безопасность".

Ранее Чисекеди обвинял Кабилу в поддержке повстанцев и "подготовке восстания". Министерство юстиции ДРК заявило, что арестует активы экс-президента в стране и ввело ограничения на поездки его неназванных приспешников.