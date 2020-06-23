Экс-президента Киргизии приговорили к 11 годам тюрьмы

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Об этом сообщает местный ресурс 24.kg.

Сообщается, что прокуроры просили для Атамбаева 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, но суд решил дать ему меньший срок. Сам бывший президент отказался выступать в суде с последним словом.

Отметим, дело о незаконном освобождении чеченского криминального авторитета Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года, в нем фигурируют еще 19 человек - медики, которые поставили диагноз осужденному, а также другие высокопоставленные чиновники. В 2013 году Батукаева досрочно освободили из тюрьмы на основании поддельной справки, после чего он сбежал в Чечню.

Местные СМИ уточняют, что у Атамбаева конфисковали несколько автомобилей, земельные участки, недвижимость и другие активы.

Напомним, ранее установили причастность Атамбаева к убийству спецназовца при штурме его резиденции.

В августе 2019 года его задержали в ходе вооруженного штурма, Атамбаева также подозревают в хищении средств, коррупции и незаконном завладением землей.