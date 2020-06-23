Екс-президента Киргизії засудили до 11 років в'язниці

Колишнього президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва засудили до 11 років і двох місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним в незаконному звільненні кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Про це повідомляє місцевий ресурс 24.kg.

Повідомляється, що прокурори просили для Атамбаєва 15 років в'язниці з конфіскацією майна, але суд вирішив дати йому менший термін. Сам колишній президент відмовився виступати в суді з останнім словом.

Зазначимо, справу про незаконне звільнення чеченського кримінального авторитета Азіза Батукаєва відновили в січні 2019 року, в ньому фігурують ще 19 осіб - медики, які поставили діагноз засудженому, а також інші високопоставлені чиновники. У 2013 році Батукаєва достроково звільнили з в'язниці на підставі підробленої довідки, після чого він втік до Чечні.

Місцеві ЗМІ уточнюють, що в Атамбаєва конфіскували кілька автомобілів, земельні ділянки, нерухомість та інші активи.

Нагадаємо, раніше встановили причетність Атамбаєва до вбивства спецназівця при штурмі його резиденції.

У серпні 2019 року його затримали в ході збройного штурму, Атамбаєва також підозрюють у розкраданні коштів, корупції та незаконному заволодінні землею.