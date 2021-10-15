Экс-президент США попал в больницу: врачи сообщили о его самочувствии

Официальный представитель Клинтона Ангел Урена сообщил, что 75-летний Клинтон был госпитализирован во вторник вечером в Медицинский центр UCI в Ирвине "из-за инфекции, не связанной с COVID-19".

"Он выздоравливает, в хорошем настроении и невероятно благодарен врачам, медсестрам и персоналу, оказавшим ему отличную помощь", - сказал он.

Клинтона госпитализировали после того, как он почувствовал усталость. Врачи поставили диагноз сепсис, инфекция кровотока, которая, по мнению врачей, началась как инфекция мочевыводящих путей.

Также известно, что Клинтона разместили в отделении интенсивной терапии для того, чтоб обеспечить ему уединение и покой.