Екс-президент США потрапив до лікарні: лікарі повідомили про його самопочуття

Офіційний представник Клінтона Ангел Урена повідомив, що 75-річний Клінтон був госпіталізований у вівторок ввечері в медичний центр UCI в Ірвіні "через інфекцію, не пов'язану з COVID-19".

"Він одужує, в хорошому настрої та неймовірно вдячний лікарям, медсестрам і персоналу, які надали йому відмінну допомогу", - сказав він.

Клінтона госпіталізували після того, як він відчув втому. Лікарі поставили діагноз сепсис, інфекція кровотоку, яка, на думку лікарів, почалася як інфекція сечовивідних шляхів.

Також відомо, що Клінтона розмістили у відділенні інтенсивної терапії для того, аби забезпечити йому спокій.