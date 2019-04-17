Экс-президент Перу попытался застрелиться при задержании

Его подозревают в получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht. В Латинской Америке эта компания потратила сотни миллионов долларов на подкуп высокопоставленных чиновников, министров и президентов для получения выгодных государственных контрактов.
В марте 2018 года президент Перу Педро Пабло Кучински объявил о решении покинуть свой пост после угрозы импичмента. Скандал, приведший к попытке импичмента Кучински в декабре, разгорелся после публикации сведений о том, что две связанные с ним фирмы получали крупные суммы денег от компании Odebrecht.