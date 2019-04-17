Экс-президент Перу попытался застрелиться при задержании

Экс-президент Перу Алан Гарсия выстрелил в себя, когда его попытались задержать полицейские по обвинениям в коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство EFE.

Инцидент произошел в его доме в Лиме. Гарсия, по первым данным, выстрелил себе в шею. Сообщается, что экс-президента доставили в больницу в Лиме. О тяжести его ранений не сообщается. Гарсия занимал должность президента Перу дважды: в 1985-1990 и 2006-2011 годах.