Екс-президент Перу спробував застрелитися при затриманні

Екс-президент Перу Алан Гарсія вистрілив у себе, коли його спробували затримати поліцейські за звинуваченнями в корупції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство EFE.

Інцидент стався в його будинку в Лімі. Гарсія, за першими даними, вистрілив собі в шию. Повідомляється, що екс-президента доставили в лікарню в Лімі. Про тяжкість його поранень не повідомляється. Гарсія обіймав посаду президента Перу двічі: у 1985-1990 і 2006-2011 роках.