Екс-президент Перу спробував застрелитися при затриманні

Його підозрюють в отриманні хабарів від бразильської будівельної компанії Odebrecht. У Латинській Америці ця компанія витратила сотні мільйонів доларів на підкуп високопоставлених чиновників, міністрів і президентів для отримання вигідних державних контрактів.
У березні 2018 року президент Перу Педро Пабло Кучинського оголосив про рішення покинути свій пост після загрози імпічменту. Скандал, який призвів до спроби імпічменту Кучинського в грудні, розгорівся після публікації відомостей про те, що дві пов'язані з ним фірми отримували великі суми грошей від компанії Odebrecht.