Экс-президент Молдовы Игорь Додон вышел на свободу и обещает новые протесты

Экс-президент Молдовы Игорь Додон вышел на свободу после домашнего ареста и обещает поучаствовать в митингах против власти действующего президента Майи Санду.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

По словам самого Додона, он намерен "поехать в районы и села", чтобы говорить с людьми.

"Освобождение из-под домашнего ареста - наша первая победа, но борьба продолжается", - заявил он.

Отметим, что Игорь Додон считается близким к России, в то время как нынешний президент Майя Санду, напротив, имеет проевропейский вектор.