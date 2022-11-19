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Экс-президент Молдовы Игорь Додон вышел на свободу и обещает новые протесты

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Молдова, Суббота 19 ноября 2022 02:45
Экс-президент Молдовы Игорь Додон вышел на свободу и обещает новые протесты Фото: экс-президент Молдовы Игорь Додон (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновский

Экс-президент Молдовы Игорь Додон вышел на свободу после домашнего ареста и обещает поучаствовать в митингах против власти действующего президента Майи Санду.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По словам самого Додона, он намерен "поехать в районы и села", чтобы говорить с людьми.

"Освобождение из-под домашнего ареста - наша первая победа, но борьба продолжается", - заявил он.

Отметим, что Игорь Додон считается близким к России, в то время как нынешний президент Майя Санду, напротив, имеет проевропейский вектор.

Напомним, что Додон был задержан по делу о коррупции и государственной измене еще в мае 2022 года. Расследование продолжается.

Следует отметить, что уже больше месяца партия "Шор" организует пророссийские протесты в Кишиневе и требует отставки действующего руководства страны.

Ранее стало известно, что, по данным The Washington Post, российские спецслужбы пытаются свергнуть прозападное правительство Молдовы, используя газ как ключевой рычаг давления.

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