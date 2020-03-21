Третий футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом

Также положительный тест сдала и его девушка
Нападающий туринского "Ювентуса" и национальной команды Аргентины Пауло Дибала, а также его девушка заразились коронавирусной инфекцией. Об этом футболист сообщил на страницах своих соцсетей.
"Привет всем, я хотел сообщить, что мы получили результаты теста на COVID-19. У меня и Орианы положительный результат. К счастью, мы прекрасно чувствуем себя. Спасибо за ваши сообщения и всем привет", - написал Дибала в Twitter.
Somos un equipo, @PauDybala_JR! #DistantiMaUniti https://t.co/tCWaQBGbtH— JuventusFC (@juventusfc) March 21, 2020
Дибала стал третьим игроком "Ювентуса", который заразился коронавирусом. Ранее COVID-19 выявили у защитника туринской команды Даниэле Ругани и хавбека Блеза Матюиди.
Прежде уже появлялась информация, что Дибала заразился коронавирусом, но сам игрок опровергал ее.
Из-за пандемии итальянская Серия А, как и чемпионаты множества других стран, была приостановлена на неопределенный срок.
Напомним, ранее в футбольном клубе "Валенсия" сообщили о новых случаях заражения коронавирусом. Имена заразившихся не раскрываются. Вместе с тем отмечается, что положительные тесты на коронавирус сдали 35% сотрудников, включая футболистов.