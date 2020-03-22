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Екс-президент мадридського "Реала" помер від коронавіруса

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 00:53
Екс-президент мадридського "Реала" помер від коронавіруса
Фото: Лоренсо Санс (з відкритих джерел)

Санс помер у віці 76 років

Екс-президент мадридського "Реала" Лоренсо Санс помер від коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca.

Наголошується, що Санс помер у віці 76 років. Він обіймав посаду президента"Реала" з 1995 по 2000 рік.

Екс-президента "Реала" госпіталізували 17 березня з високою температурою і проблемами з диханням. У Санса підтвердили коронавірус. До цього у нього вісім днів була лихоманка. Лікарі оцінили його стан як важкий. 21 березня Санс помер.

Раніше повідомлялося, що нападаючий туринського "Ювентуса" і національної команди Аргентини Пауло Диба, а також його дівчина заразилися коронавирусной інфекцією. Це третій випадок зараження в клубі.

РБК-Україна писало, що перший випадок зараження коронавірусом виявлено у одного з футболістів німецького "Айнтрахта".

Нагадаємо, раніше в футбольному клубі "Валенсія" повідомили про нові випадки зараження коронавірусом. Імена тих, що заразилися не розкриваються. Разом з тим наголошується, що позитивні тести на коронавірус здали 35% співробітників, включаючи футболістів.

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