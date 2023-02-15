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Експрезидент Бразилії хоче повернутися до країни зі США та очолити опозицію

Фото: Жаїр Болсонару, експрезидент Бразилії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару має намір повернутися на батьківщину в березні для того, щоб очолити опозицію чинній владі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це ексглава бразильської держави заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

За словами Болсонару, у Бразилії він працюватиме зі своїми прихильниками в Конгресі та урядах штатів, щоб "просувати політику підтримки бізнесу та боротися з абортами, контролем над зброєю та іншими діями, що суперечать сімейним цінностям".

Колишній президент також зазначив, що після того, як бразильські прокурори звинуватили його у підбурюванні штурму Конгресу та ініціації державного перевороту, він хоче довести свою непричетність до заворушень.

"Мене там навіть не було, а вони хочуть повісити це на мене... Переворот? Який переворот? Де був командувач? Де були війська, де були бомби?" - сказав він у відповідь на звинувачення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Болсонару виїхав до США після програшу на президентських виборах.

Пізніше на початку січня прихильники колишнього президента увірвалися до Конгресу Бразилії із закликами до військового втручання та відставки нинішнього глави держави Луїса Інасіо Лули да Сілви.

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Бразилия