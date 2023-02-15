Экс-президент Бразилии хочет вернуться в страну из США и возглавить оппозицию

По словам Болсонару, в Бразилии он будет работать со своими сторонниками в Конгрессе и правительствах штатов, чтобы "продвигать политику поддержки бизнеса и бороться с абортами, контролем над оружием и другими действиями, которые противоречат семейным ценностям".

Бывший президент также отметил, что после того, как бразильские прокуроры обвинили его в подстрекательстве штурма Конгресса и инициации государственного переворота, он хочет доказать свою непричастность к беспорядкам.

"Меня там даже не было, а они хотят повесить это на меня… Переворот? Какой переворот? Где был командующий? Где были войска, где были бомбы?" - сказал он в ответ на обвинения.