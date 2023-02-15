Экс-президент Бразилии хочет вернуться в страну из США и возглавить оппозицию

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару намеревается вернуться на родину в марте для того, чтобы возглавить оппозицию действующей власти.
Как сообщает РБК-Украина, об этом экс-глава бразильского государства заявил в интервью The Wall Street Journal.
По словам Болсонару, в Бразилии он будет работать со своими сторонниками в Конгрессе и правительствах штатов, чтобы "продвигать политику поддержки бизнеса и бороться с абортами, контролем над оружием и другими действиями, которые противоречат семейным ценностям".
Бывший президент также отметил, что после того, как бразильские прокуроры обвинили его в подстрекательстве штурма Конгресса и инициации государственного переворота, он хочет доказать свою непричастность к беспорядкам.
"Меня там даже не было, а они хотят повесить это на меня… Переворот? Какой переворот? Где был командующий? Где были войска, где были бомбы?" - сказал он в ответ на обвинения.
Напомним, ранее стало известно, что Болсонару выехал в США после проигрыша на президентских выборах.
Позже в начале января сторонники бывшего президента ворвались в Конгресс Бразилии с призывами к военному вмешательству и отставке нынешнего главы государства Луиса Инасио Лулы да Силвы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.