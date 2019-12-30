Экс-премьера Хорватии приговорили к заключению за коррупцию

Фото: Иво Санадер (france24.com)

Бывшего премьера Санадера приговорили к 6 годам заключения

Бывшего премьер'-министра Хорватии Иво Санадера приговорили к 6 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, 30 декабря суд в Загребе признал Санадера виновным в получении 10 миллионов евро взятки от венгерской нефтяной компании MOL в обмен на предоставление наибольшего пакета акций хорватской энергетической компании INA. Событие произошло более 10 лет назад.

Отмечается, что самого Санадера на суде не было. В 2018 году хорватского экс-премьера приговорили к 2,5 годам заключения, обвинив в наживе на войне. Сейчас Санадер отбывает наказание в тюрьме.

Кроме того, вместе с Санадером по этому делу был осужден главный исполнительный директор MOL Жолт Ернаді. Директора приговорили к двум годам заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области правоохранители задержали начальника отдела средств Министерства обороны за системную коррупцию. Полковник организовал схему получения "откатов" во время выполнения договоров по поставке газа для объектов Минобороны в Хмельницком. Чиновнику объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, Государственное бюро расследований разоблачило руководство предприятия "Артемсоль" на взятке в 800 тысяч гривен. В коррупционной схеме также участвовали сотрудники Службы безопасности Украины.