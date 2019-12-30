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Екс-прем'єра Хорватії засудили до ув'язнення за корупцію

Новини » Політика     30.12.2019 - 20:42
Екс-прем'єра Хорватії засудили до ув'язнення за корупцію
Фото: Іво Санадер (france24.com)

Колишнього прем'єра Санадера засудили до 6 років ув'язнення

Колишнього прем'єр-міністра Хорватії Іво Санадера засудили до 6 років ув'язнення за звинуваченням у корупції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, 30 грудня суд у Загребі визнав Санадера винним в отриманні 10 мільйонів євро хабаря від угорської нафтової компанії MOL в обмін на надання найбільшого пакету акцій хорватської енергетичної компанії INA. Подія сталася понад 10 років тому.

Зазначається, що самого Санадера на суді не було. У 2018 році хорватського екс-прем'єра засудили до 2,5 років ув'язнення, звинувативши у наживі на війні. Наразі Санадер відбуває покарання у в'язниці.

Крім того, разом з Санадером у цій справі було засуджено головного виконавчого директора MOL Жолта Ернаді. Директора засудили до двох років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області правоохоронці затримали начальника відділу коштів Міністерства оборони за системну корупцію. Полковник організував схему отримання "відкатів" під час виконання договорів на поставки газу для об'єктів Міноборони у Хмельницькому. Чиновнику оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Крім того, Державне бюро розслідувань викрило керівництво підприємства "Артемсіль" на хабарі у 800 тисяч гривень. В корупційній схемі також брали участь співробітники Служби безпеки України.

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