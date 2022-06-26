Экс-премьер Швеции о ракетном ударе по Киеву: сигнал к сегодняшней встрече G7

Сегодняшний ракетный удар по Киеву ничто иное как преднамеренная эскалация со стороны России и сингал ко встрече лидеров "Большой семерки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение бывшего премьера Швеции, сопредседателя Европейского совета по международным отношениям Карла Бильдта в Twitter .

"Трудно рассматривать утренний ракетный обстрел жилых районов Киева как нечто иное, как преднамеренную российскую эскалацию и сигнал к сегодняшней встрече G7 в Эльмау", - написал он.

Напомним, сегодня рано утром в Киеве во время воздушной тревоги прогремело четыре мощных взрыва. Позже стало известно, что российская ракета ударила по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду.

Сейчас на месте происшествия проводятся спасательные работы. В МВД уже сообщили о первом погибшем, при этом еще пятеро пострадали, в том числе 7-летняя девочка.

Все подробности о ракетном ударе по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.