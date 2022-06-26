ru ua
Нд, 26 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Екс-прем'єр Швеції про ракетний удар по Києву: сигнал до сьогоднішньої зустрічі G7

Новость на русском →
Стокгольм, Неділя 26 червня 2022 12:32
Екс-прем'єр Швеції про ракетний удар по Києву: сигнал до сьогоднішньої зустрічі G7 Фото: колишній прем'єр Швеції, співголова Ради ЄС з міжнародних відносин Карл Більдт (flickr.com/councilofeurope)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогоднішній ракетний удар по Києву ніщо інше як навмисна ескалація з боку Росії і Сінгал до зустрічі лідерів "Великої сімки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення колишнього прем'єра Швеції, співголови Європейської Ради з міжнародних відносин Карла Більдта в Twitter.

"Важко розглядати ранковий ракетний обстріл житлових районів Києва як щось інше, як навмисну російську ескалацію і сигнал до сьогоднішньої зустрічі G7 в Ельмау", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці в Києві під час повітряної тривоги прогриміло чотири потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що російська ракета вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі і дитячому саду.

Зараз на місці події проводяться рятувальні роботи. У МВС вже повідомили про першому загиблому, при цьому ще п'ятеро постраждали, в тому числі 7-річна дівчинка.

Всі подробиці про ракетний удар по Києву-читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ракетный удар Швеція G7
NEWS
Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події
Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження