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Екс-прем'єр Британії заявив про плани ЄС знову відкласти Brexit

Новини » Політика    31.08.2019 - 18:13
Екс-прем'єр Британії заявив про плани ЄС знову відкласти Brexit

Евопросоюз готовий до продовження переговорів, вважає Браун

Європейський союз готується запропонувати Великобританії відстрочити дату виходу з ЄС (Brexit). Про це заявив колишній британський прем'єр Гордон Браун, передає The Telegraph.

Браун повідомив, що за відстрочення виходу Великобританії виступає в тому числі президент Франції Еммануель Макрон. Таку пропозицію покаже, що Евопросоюз готовий до продовження переговорів, вважає Браун.

"Я думаю, що наступного тижня Євросоюз відмовиться від дедлайну, призначеного на 31 жовтня", - сказав він, додавши, що єврокомісари теж не мають наміру наполягати на збереженні строку.

За словами колишнього міністра з питань Brexit Девіда Девіса, ЄС намагається уникнути Brexit без угоди про умовах.

"Як я вже говорив, вони бояться виходу без операції набагато сильніше, ніж ми", - сказав Девіс.

Представник Європейської комісії заявив, що чергова відстрочка дати виходу Великобританії з ЄС можлива. Brexit повинен був відбутися в березні, проте на тлі розбіжностей через угоди про умови виходу між парламентом і урядом Великобританії вихід країни з ЄС відклали до 31 жовтня.

Нагадаємо, раніше президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може прийняти рішення піти на Brexit будь-яку ціну, просто для вирішення внутрішньополітичних питань.

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