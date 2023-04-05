Екcпрем'єр Італії Берлусконі перебуває у реанімації, - ЗМІ

За інформацією видання, Берлусконі знаходиться у відділенні інтенсивної терапії однієї з міланських лікарень через серцево-судинні проблеми. Його госпіталізували з дихальною недостатністю.

"Сільвіо Берлусконі перебуває у тяжкому, але стабільному стані", - наводить видання слова джерел у партії Берлусконі Forza Italia.

Варто зауважити, що колишній глава італійського уряду останніми роками нерідко страждає від проблем зі здоров'ям.