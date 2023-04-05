Экс-премьер Италии Берлускони находится в реанимации, - СМИ

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован сегодня, 5 апреля. Он попал в реанимацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.
По информации издания, Берлускони находится в отделении интенсивной терапии одной из миланских больниц из-за сердечно-сосудистых проблем. Его госпитализировали с дыхательной недостаточностью.
"Сильвио Берлускони находится в тяжелом, но стабильном состоянии", - приводит издание слова источников в партии Берлускони Forza Italia.
Стоит заметить, что бывший глава итальянского правительства в последние годы нередко страдает от проблем со здоровьем.
Напомним, ранее Берлускони не раз отличался скандальными заявлениями о войне России против Украины. В частности, он обвинял президента Владимира Зеленского в начале полномасштабного вторжения.
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