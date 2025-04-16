Екс-прем'єр Британії Ліз Трасс створить нову соцмережу: в чому її місія

Трасс пояснила необхідність запустити власну платформу соціальних медіа для сприяння підтримки свободи слова. Вона висловила занепокоєння тим, що державні та центральні ЗМІ обмежують свободу висловлювання у країні.

Трасс повідомила, що платформа буде запущена влітку, і зазначила, що це її остання спроба посісти лідерські позиції серед представників радикального правого крила Британії. Вона відкрито підтримує Дональда Трампа та Ілона Маска в їхніх зусиллях щодо скорочення державних витрат у США.

Цією новиною Трасс поділилася на конференції з криптовалют у Бедфорді минулих вихідних. Вона наголосила, що коли стала прем'єр-міністром, "еліта" виступала проти її прагнень до радикальних змін, через що її "підрізали по коліно".

"Це змусило мене задуматися, що недостатньо просто потрапити в номер 10. Тепер я переконана, що нам потрібна медіа-мережа для комунікації з людьми, щоб мати змогу спілкуватися з людьми, мати справжній рух знизу, який справді буде вимагати змін від наших лідерів", - зазначила Трасс.

Колишня глава уряду також висловила занепокоєння тим, як центральні ЗМІ пригнічують або пропагують деякі питання. За її словами, "це те, що ми колись бачили в Радянському Союзі" та що зараз "відбувається з нами, і це абсолютно шокуюче, що таке відбувається в сучасній Британії".

"Я справді думаю, що з цим потрібно активно боротися, і те, що я роблю, - це створення нової мережі свободи слова, яка буде нецензурованою і не скасованою, щоб реально говорити про проблеми, про які люди не хочуть говорити", - сказала Трасс.

Її спроба створити власну платформу соціальних медіа наслідує приклад Truth Social Дональда Трампа, що керується Trump Media and Technology Group (TMTG). Інвестиції в цю групу стали способом для індивідуальних інвесторів висловити свою підтримку президенту США. Однак у 2024 році TMTG зазнала збитків у розмірі 400,9 млн доларів (303,5 млн фунтів стерлінгів).

The Guardian нагадало, що історія спроб британських політиків створити власні соціальні мережі є неоднозначною. Так, колишній міністр охорони здоров'я Метті Генкок закрив свій застосунок Matt Hancock у 2023 році після п’яти років роботи, впродовж яких він намагався "сприяти здоровій, відкритій та неупередженій дискусії".