Экс-премьер Британии Лиз Трасс создает платформу для борьбы с цензурой в СМИ

Трасс объяснила необходимость запустить собственную платформу социальных медиа для содействия поддержке свободы слова. Она выразила обеспокоенность тем, что государственные и центральные СМИ ограничивают свободу высказывания в стране.

Трасс сообщила, что платформа будет запущена летом, и отметила, что это ее последняя попытка занять лидерские позиции среди представителей радикального правого крыла Британии. Она открыто поддерживает Дональда Трампа и Илона Маска в их усилиях по сокращению государственных расходов в США.

Этой новостью Трасс поделилась на конференции по криптовалютам в Бедфорде в минувшие выходные. Она подчеркнула, что когда стала премьер-министром, "элита" выступала против ее стремлений к радикальным изменениям, из-за чего ее "подрезали по колено".

"Это заставило меня задуматься, что недостаточно просто попасть в номер 10. Теперь я убеждена, что нам нужна медиа-сеть для коммуникации с людьми, чтобы иметь возможность общаться с людьми, иметь настоящее движение снизу, которое действительно будет требовать изменений от наших лидеров", - отметила Трасс.

Бывшая глава правительства также выразила обеспокоенность тем, как центральные СМИ подавляют или пропагандируют некоторые вопросы. По ее словам, "это то, что мы когда-то видели в Советском Союзе" и что сейчас "происходит с нами, и это совершенно шокирующе, что такое происходит в современной Британии".

"Я действительно думаю, что с этим нужно активно бороться, и то, что я делаю, - это создание новой сети свободы слова, которая будет нецензурированной и не отмененной, чтобы реально говорить о проблемах, о которых люди не хотят говорить", - сказала Трасс.

Ее попытка создать собственную платформу социальных медиа следует примеру Truth Social Дональда Трампа, управляемой Trump Media and Technology Group (TMTG). Инвестиции в эту группу стали способом для индивидуальных инвесторов выразить свою поддержку президенту США. Однако в 2024 году TMTG понесла убытки в размере 400,9 млн долларов (303,5 млн фунтов стерлингов).

The Guardian напомнило, что история попыток британских политиков создать собственные социальные сети является неоднозначной. Бывший министр здравоохранения Мэтти Хэнкок закрыл свое приложение Matt Hancock в 2023 году после пяти лет работы, в течение которых он пытался "способствовать здоровой, открытой и беспристрастной дискуссии".