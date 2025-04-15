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ChatGPT іде в атаку: OpenAI створить соцмережу, щоб конкурувати з Маском і Meta

Вівторок 15 квітня 2025 20:54
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ChatGPT іде в атаку: OpenAI створить соцмережу, щоб конкурувати з Маском і Meta Фото: Сем Альтман (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

OpenAI, ймовірно, почала розроблять власну X-подібну соціальну мережу. Вона може стати конкурентом іншим популярним соціальним мережам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

За даними видання, наразі проект перебуває на ранній стадії, але вже існує внутрішній прототип, орієнтований на генерацію зображень ChatGPT, у якому є соціальна стрічка.

За словами джерел видання, генеральний директор Сем Альтман у приватному порядку просить сторонні організації висловити свою думку про проект. Наразі незрозуміло, чи планує OpenAI випустити соціальну мережу як окремий застосунок, чи інтегрувати її в ChatGPT.

Ймовірно, запуск соціальної мережі в ChatGP посилить і без того запекле суперництво Альтмана з Ілоном Маском. Зокрема, у лютому, після того як Маск зробив небажану пропозицію про купівлю OpenAI за 97,4 мільярда доларів, Альтман відповів на неї: "Ні, спасибі, але ми купимо Twitter за 9,74 мільярда доларів, якщо хочете".

Якщо OpenAI вийде на ринок соціальних мереж, це поставить його на шлях "зіткнення" з компанією Meta, яка, за нашими видання, планує додати соціальну стрічку до свого майбутнього окремого застосунку для помічника ШІ. Цікаво і те, що після чуток про те, що Meta створює конкурента застосунку ChatGPT, Альтман відповів: "Гаразд, можливо, ми зробимо соціальний застосунок".

Варто зауважити, що соцмережа дасть OpenAI унікальні дані в реальному часі, які вже є в Twitter і Meta, щоб допомогти навчити свої моделі ШІ.

Що таке ChatGPT

ChatGPT - це зручний чат-бот з генеративним штучним інтелектом від компанії OpenAI. Його було презентовано у 2022 році, і він швидко набрав популярності серед користувачів в усьому світі.

Чат-бот зі штучним інтелектом може відповідати на складні запити з фактично будь-якої галузі і робити це простою мовою. Більше про ChatGPT - у матеріалі РБК-Україна.

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