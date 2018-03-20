Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Экс-председателю "Избирательной комиссии Крыма" сообщили о подозрении

НовостиПолитика    20.03.2018 - 15:00
Фото: прокуратура Крыма (uk.wikipedia.org)
Фото: прокуратура Крыма (uk.wikipedia.org)

Организатору "референдума" и выборов президента РФ в Крыму сообщили о подозрении

Прокуратурой Автономной Республики Крым совместно со следственным отделом ГУ СБУ в АРК (который размещается в г. Херсон) объявлено о подозрении гражданину Украины - так называемом голове незаконно созданной на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым "Избирательной комиссии Республики Крым". Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Автономной Республики Крым.

В частности, его обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины, в совершении действий, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также государственной измены.

Согласно сообщению, собранные доказательства указывают, что гражданин Украины, будучи с 2010 года председателем избирательной комиссии Автономной Республики Крым, согласился возглавить Комиссию Автономной Республики Крым для проведения так называемого "общекрымского референдума", а также обеспечил его подготовку и проведение, подготовил и составил итоговый протокол, в котором говорилось о якобы поддержке решения о вхождении Крыма в состав РФ на правах отдельного субъекта.

Фактически, он обеспечил проведение "нелегитимного референдума" по отсоединению полуострова от Украины и, как следствие, присоединение его к Российской Федерации.

Кроме этого, продолжая свою преступную деятельность, он, находясь на так называемой должности председателя незаконно созданной "Избирательной комиссии Республики Крым" обеспечил подготовку и проведение на временно оккупированной территории полуострова Крым незаконных выборов президента РФ, которые состоялись 18 марта 2018 года.

В результате, как считает прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов, гражданин Украины является одним из основных фигурантов в подготовке и проведении всех незаконных избирательных процессов на территории Крыма.

"Соглашаясь на предложение возглавить Комиссию Автономной Республики Крым с проведения так называемого "общекрымского референдума" и понимая противоправность своих действий, подозреваемый очевидно осознавал и об ответственности, которая его ждет. Однако, это не помешало ему в дальнейшем возглавить незаконно образованную "Избирательную Комиссию Республики Крым", обеспечивать подготовку и проведение незаконных выборов в органы местного самоуправления, законодательных органов, а также выборов в Государственную Думу и президента Российской Федерации на территории полуострова", - отметил Мамедов.

За совершение этих преступлений УК Украины предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, как сообщалось ранее, в Верховную Раду будет внесен альтернативный законопроект о непризнании выборов президента Российской Федерации на территории оккупированного Крыма. Об этом рассказала представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
В Раду внесут альтернативный законопроект о непризнании выборов президента РФ в Крыму В Литве создали группу друзей украинского Крыма
Теги: Крым, выборы
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top