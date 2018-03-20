Екс-голові "Виборчої комісії Криму" повідомили про підозру

Прокуратурою Автономної Республіки Крим спільно зі слідчим відділом ГУ СБУ в АРК (який розміщується в р. Херсон) оголошено про підозру громадянину України - так звану голові незаконно створеної на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим "Виборчої комісії Республіки Крим". Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Автономної Республіки Крим.

Зокрема, його звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України, у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також державної зради.

Згідно з повідомленням, зібрані докази вказують, що громадянин України, будучи з 2010 року головою виборчої комісії Автономної Республіки Крим, погодився очолити Комісію Автономної Республіки Крим для проведення так званого "загальнокримського референдуму", а також забезпечив його підготовку і проведення, підготував і склав підсумковий протокол, в якому йшлося про нібито підтримку рішення про входження Криму до складу РФ на правах окремого суб'єкта

Фактично, він забезпечив проведення "нелегітимного референдуму" по від'єднання півострова від України і, як наслідок, приєднання його до Російської Федерації.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, він, перебуваючи на так званій посади голови незаконно створеної "Виборчої комісії Республіки Крим" забезпечив підготовку та проведення на тимчасово окупованій території півострова Крим незаконних виборів президента РФ, які відбулися 18 березня 2018 року.

У результаті, як вважає прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов, громадянин України є одним з основних фігурантів у підготовці і проведенні всіх незаконних виборчих процесів на території Криму.

"Погоджуючись на пропозицію очолити Комісію Автономної Республіки Крим з проведення так званого "загальнокримського референдуму" і розуміючи протиправність своїх дій, підозрюваний очевидно усвідомлював і про відповідальність, яка його чекає. Однак, це не завадило йому в подальшому очолити незаконно утворену "Виборчу Комісію Республіки Крим", забезпечувати підготовку і проведення незаконних виборів в органи місцевого самоврядування, законодавчих органів, а також виборів до Державної Думи і президента Російської Федерації на території півострова", - зазначив Мамедов.

За вчинення цих злочинів КК України передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Верховну Раду буде внесений альтернативний законопроект про невизнання виборів президента Російської Федерації на території окупованого Криму. Про це розповіла представник президента України у Верховній Раді, народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенко" Ірина Луценко.